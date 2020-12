POL-PDLD: Maikammer - Nach Streitigkeiten folgt Polizeieinsatz

Polizeidirektion Landau

Weil es zu Streitigkeiten mit ihrem Ehemann kam, die darin gipfelten, dass er sogar seine Frau bedrohte, verständigte diese gestern Mittag die Polizei, die vor Ort kam und den Mann aus der Wohnung verwies. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eröffnet. Ihm wurde eine Verfügung ausgehändigt, wonach er die nächsten Tage das Anwesen nicht mehr aufsuchen darf. Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

