Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebinnen im Discounter

Lüdenscheid (ots)

Nachtrag zur Meldung "Taschendiebe in der Innenstadt" (Heute, 12.12 Uhr): Zu einem weiteren Fall eines Taschendiebstahls gibt es eine Beschreibung der möglichen Täterinnen: Gegen 13.15 Uhr haben zwei Unbekannte in einem Discounter an der Altenaer Straße eine 85-jährige Frau angesprochen. Sie sprachen nur schlecht Deutsch und erkundigten sich nach der Qualität eines Produktes. An der Kasse bemerkte die 85-Jährige, dass ihre Tasche aufstand und das Portemonnaie verschwunden war. Bei den möglichen Täterinnen handelt es sich möglicherweise um Schwestern im Alter um 20. Beide sind schlank, trugen dunkle, lange und offene Haare sowie graue T-Shirts.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 9099-0.

