POL-OH: Update zur Erstmeldung von Montag (28.06.) - Einsatzmaßnahmen an Lauterbacher Schule - Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Vogelsbergkreis (ots)

Update zur Erstmeldung von Montag (28.06.) - Einsatzmaßnahmen an Lauterbacher Schule

Lauterbach - Aktuell kommt es an einer Schule in der Straße "An der Wascherde" zu Einsatzmaßnahmen.

Gegen 12 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich im Gebäudeinneren ein unbekannter reizender Stoff - möglicherweise Pfefferspray - verteilt hat und mehrere Personen über Augen- und Atemwegsprobleme klagen.

Polizei und Rettungskräfte sind bereits vor Ort und kümmern sich um die Verletzten. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind bislang keine schwerwiegenden Verletzungen bekannt geworden.

Die genauen Hintergründe stehen derzeit noch nicht fest und sind Bestandteil der Ermittlungen. Es besteht derzeit jedoch keine Gefährdung mehr für weitere Personen.

Update:

Lauterbach - Am Montag (28.06.) kam es, gegen 12 Uhr, zu polizeilichen Einsatzmaßnahmen an einer Schule in der Straße "An der Wascherde".

Die Polizei hatte kurz zuvor die Meldung über den Austritt eines reizenden Stoffes im Gebäudeinneren erhalten.

Insgesamt 31 Personen, bei denen es sich nach vorliegenden Erkenntnissen um Schülerinnen und Schüler handelte, klagten über Augen- und Atemwegsprobleme und wurden noch vor Ort durch zwei Notärzte und mehrere Rettungsdienste versorgt. Fünf Verletzte wurden zur weiteren medizinischen Versorgung mit Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die genauen Hintergründe stehen derzeit noch nicht fest und sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Auch können derzeit noch keine Angaben zu dem reizenden Stoff gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Köperverletzung aufgenommen, derzeit noch gegen unbekannt.

Im Schulgebäude besteht keine Gefahr durch reizende Stoffe mehr für Personen. Der Schulbetrieb wird, nach derzeitigem Kenntnisstand, am heutigen Tag wieder normal stattfinden.

Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Alsfeld - Im Bereich der Altenburger Straße, des Walkmühlenwegs und der Straße "Hinter der Mauer" wurden in der Zeit von Freitagnacht (25.06.) bis Montagmorgen (28.06.) insgesamt neun Autos durch unbekannte Täter angegangen. Die Fahrzeuge wurden von den Unbekannten meist im Heckbereich und an einem Fahrzeug auch die gesamte Fahrerseite tief verkratzt. Der exakte Gesamtschaden ist aktuell noch nicht bekannt, jedoch in vierstelliger Höhe zu vermuten. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

