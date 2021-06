Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Arztpraxis - Kennzeichen gestohlen - Wurst aus Automat geklaut

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Bebra - Unbekannte versuchten in der Zeit von Freitagnachmittag (25.06.) bis Montagmorgen (28.06.) die Zugangstür einer Arztpraxis in der Straße "Rathausmarkt" aufzuhebeln. Die Tür hielt den Hebelversuchen jedoch stand, sodass die Täter nicht in die Räumlichkeiten gelangten. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Philippsthal - Unbekannte Langfinger entwendeten am Sonntagnachmittag (27.06.), in der Zeit zwischen 15 Uhr und 17 Uhr, das amtliche Kennzeichen ROF-JM 300, samt Kennzeichenhalterung, eines weiß-blauen Krads der Marke TM Racing. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt geparkt auf einem privaten Hof in der Straße "Am Rain". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wurst aus Automat geklaut

Bebra - Aus einem Automaten in der Bismarckstraße stahlen offensichtlich hungrige Diebe am Montagmorgen (28.06.), in der Zeit zwischen 0:15 Uhr und 3:10 Uhr, mehrere Würste. Vermutlich griffen die Langfinger durch den Ausgabeschacht und entwendeten die Ware im Wert von circa 20 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell