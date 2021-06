Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sicher in den Urlaub - Service-Check der Polizei für Wohnmobil und Wohnanhänger

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Nach zurückliegenden Lockdown's und damit verbundenen Reisebeschränkungen setzt sich der aktuelle Trend des individuellen Urlaubs mit Wohnwagen oder Wohnmobil in diesem Jahr unverändert fort. Das Polizeipräsidium Osthessen bietet deshalb einen besonderen Service an: Unter dem Motto "Safe Holiday - Wir wollen, dass sie sicher Reisen" haben Fahrerinnen und Fahrer von Wohnmobilen und Wohnwagengespannen am Freitag, 02.07.2021 und Samstag, 03.07.2021, jeweils von 9 Uhr bis 13 Uhr, die Möglichkeit, ihr Fahrzeug bzw. Fahrzeuggespann kostenlos wiegen zu lassen.

Hierzu werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bad Hersfelder Autobahnpolizei wieder ihre Achslastwaage auf dem Gelände des Caravan-Centers Matzke in Niederaula, Im Seckenbiegen 1, aufbauen.

Mit dieser Aktion möchte die osthessische Polizei ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Überladung von Fahrzeugen ein Thema ist, das nicht nur den gewerblichen Verkehr betrifft. Überschrittene Anhängelasten oder auch Materialüberlastung können zudem Wohnanhänger außer Kontrolle bringen und zu schweren Unfällen führen. Die Aktionstage der vergangenen Jahre haben vielen Fahrerinnen und Fahrern aufgezeigt, dass Wohnwagen oder Wohnmobile bereits im unbeladenen Zustand ihre zulässige Gesamtmasse nahezu erreicht haben.

"Nutzen sie diesen kostenlosen Service der Polizei, damit unliebsame Überraschungen auf dem Weg in den Urlaub ausbleiben. Unsere Kollegen sind selbst erfahrene Camper und Beantworten alle Fragen zum Thema.", so Erster Polizeihauptkommissar Jürgen Gleitsmann, Leiter der Bad Hersfelder Autobahnpolizei.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

