Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung-Einbruch-Versuchter Einbruch in Kiosk-Einbruch in Wohnwagen-Diebstahl-Einbruch in leerstehendes Haus-Versuchter Diebstahl-Handy aus Auto gestohlen-Rollerkennzeichen entwendet

Fulda (ots)

Sachbeschädigung

Flieden - Unbekannte stachen in der Nacht zu Donnerstag (24.06.) die äußere Seitenwand des vorderen rechten Reifens eines braunen Opel Meriva platt. Das Auto stand in der Bahnhofstraße gegenüber der Hausnummer 30. einem Es entstand circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug, Pressesprecher

Einbruch

Fulda - Ein Mehrfamilienhaus in der Wörthstraße wurde in der Nacht zu Freitag (25.06.) Ziel unbekannter Täter. Mehrere Vorhängeschlösser von Lagerräumen im Untergeschoss und Dachgeschoss des Hauses brachen die Täter auf und entwendeten daraus diverse Werkzeuge. Der Gesamtschadenswert sowie der Wert des Diebesguts sind derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Kiosk

Eiterfeld - Unbekannte hebelten in der Nacht zu Freitag (25.06.) an der Tür des Kiosks im Freibad in der Fürstenecker Straße. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro entstand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnwagen

Bad Salzschlirf- Ein in "Der Weiersbach" - Verlängerung des Angersbacher Weges - abgestellter Wohnwagen wurde in der Zeit von Donnerstagnachmittag (24.06.) bis Freitagabend (26.05.) Ziel Unbekannter. Durch Aufbrechen eines Fensters gelangten die Einbrecher in den Wagen, in dem sie vermutlich übernachteten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Fulda - Mehrere Zeugen beobachteten, wie zwei männliche Unbekannte am Freitagabend (25.06.), gegen 22:30 Uhr, diverse Lebensmittel noch unbekannten Werts aus einem Markt in der Lindenstraße entwendeten und anschließend in Richtung Innenstadt flüchteten. Einer der Täter führte ein Fahrrad mit sich, während der zweite Langfinger fußläufig unterwegs war.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - etwa 1,80 Meter groß - circa 30 - 35 Jahr alt - kräftige Statur - trug schwarz-weiße Jacke - schwarze Trainingshose - schwarze Mütze

Täter 2:

- männlich - etwa 1,70 Meter groß - circa 30 Jahr alt - asiatisches Erscheinungsbild - trug schwarze Hose mit silbernen Streifen - blaues Bandana

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in leerstehendes Haus

Eichenzell - Ein leerstehendes Mehrfamilienhaus in der Sebastianstraße wurde in der Zeit von Montag (21.06.) bis Samstag (26.06.) Ziel unbekannter Langfinger. Durch Aufhebeln einer Kellervergitterung gelangten die Einbrecher in das Objekt, wo sie mehrere Räumlichkeiten nach Aufbrechen der verschlossenen Zugangstüren betraten. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Das genaue Diebesgut ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl

Fulda - Am Samstagmorgen (26.06.), gegen 1:50 Uhr, stellte ein 42-jähriger Mann aus Fulda fest, wie ein Unbekannter seinen Arm in dessen in der Schlossstraße geparkten Opel Corsa streckte. Nachdem der Fuldaer den Täter ansprach, flüchtete dieser mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Der unbekannte Langfinger hatte die Fensterscheibe der Beifahrerseite beschädigt und war so mit seinem Arm in das Fahrzeuginnere gelangt. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der Täter kann als männlich, etwa 50 Jahr alt, circa 1,80 Meter groß mit grauen Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit führte der Mann ein Fahrrad sowie einen Rucksack bei sich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handy aus Auto gestohlen

Fulda - Unbekannte Langfinger stahlen am Sonntagmittag (27.06.), in der Zeit zwischen 11 Uhr und 13 Uhr, ein Handy von dem Beifahrersitz eines in der Sturmiusstraße abgestellten, weißen Ford Fiesta. Das Fenster der Beifahrerseite war zum Tatzeitpunkt geöffnet. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 130 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerkennzeichen entwendet

Flieden - Das Versicherungskennzeichen "171 TXR" eines Rollers der Marke Yamaha entwendeten Unbekannte am Sonntagabend (27.06.). Das Kleinkraftrad stand zur Tatzeit im öffentlichen Verkehrsraum in der Magdloser Straße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell