Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte setzen Altpapiercontainer in Brand

Hamm-Uentrop (ots)

Unbekannte setzten am Montag, 21. Juni, gegen 1 Uhr, einen Altpapiercontainer vor einem Mehrfamilienhaus an der Baumstraße in Brand. Das Feuer griff auf eine angrenzende Hecke über. Während ein Anwohner versuchte, mit einem Feuerlöscher den Brand unter Kontrolle zu bringen, verletzte sich ein weiterer Nachbar leicht, als er den Abfallbehälter von der Hecke entfernen wollte. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 800 Euro. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell