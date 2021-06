Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Joggerin von Radfahrer belästigt

Hamm-Mitte (ots)

Am Sonntagmorgen, 20. Juni, wurde eine Joggerin am Datteln-Hamm-Kanal in Höhe des Kurparks unsittlich berührt.

Gegen 7.40 Uhr näherte sich ein Radfahrer der 40-jährigen Frau von hinten und griff mit seiner Hand an ihr Gesäß. Anschließend entfernte er sich in östliche Richtung.

Die Zeugin beschreibt den Tatverdächtigen als südländisch, etwa 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er hat eine schmale Statur und einen leicht schwarzen Bart. Bekleidet war er mit einer Jeans und einem gefleckten blau-weißen T-Shirt. Der Mann trug eine schwarze Kappe und war mit einem schwarz-grauen Mountainbike unterwegs.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder über hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell