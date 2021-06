Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Seniorenresidenz

Hamm-Pelkum (ots)

Ein unbekannter Mann drang am Montag, 21. Juni, gegen 1.50 Uhr in die Wohnung einer Seniorenresidenz an der Kamener Straße ein.

Als die 95-jährige Bewohnerin der Wohnung den Einbrecher bemerkte und ansprach, flüchtete er durch ein Fenster.

Der Täter durchwühlte mehrere Schubladen, nach jetzigem Kenntnisstand wurde allerdings nichts entwendet.

Der Unbekannte ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und geschätzt etwa 16 Jahre alt. Er hat blonde kurze Haare und trug ein T-Shirt sowie eine kurze Hose.

Eine Pflegerin der Einrichtung konnte auf dem Außengelände der Seniorenresidenz neben dem Einbrecher eine zweite Person wahrnehmen. Diese ist ebenfalls männlich, schlank und trug auch eine kurze Hose und ein T-Shirt.

Hinweise zu den beiden Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell