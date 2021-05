Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210525.3 Weddingstedt: Autofahrer mit mehr als zwei Promille unterwegs

Weddingstedt (ots)

Montagnachmittag hat eine Streife in Weddingstedt einen Autofahrer kontrolliert, der unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol stand. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Gegen 16.45 Uhr waren Beamte auf der Kreisstraße 77 aus Richtung Borgholz kommend in Richtung Wesseln unterwegs. Vor dem Streifenwagen bewegte sich ein Mazda in auffälliger Fahrweise, so dass die Einsatzkräfte sich entschlossen, den Wagen zu überprüfen. Ein bei dem Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 2,45 Promille, woraufhin sich der 44-Jährige der Entnahme einer Blutprobe stellen musste. Den Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmten die Polizisten, fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr und nahmen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 70 Euro von dem aus Lettland stammenden Fahrzeugführer.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell