Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch/ Täter brechen in Wäscherei ein

Emmerich (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 08.02.2021 bis zum 14.02.2021 in eine Wäscherei an der Nierenberger Straße ein. Die Täter zerschlugen das Glas der Schaufensterscheibe und gelangten so in den Verkaufsraum. Hinter dem Bedientresen entwendeten die Einbrecher eine Geldkassette mit Wechselgeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

