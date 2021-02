Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Brand einer Scheune

Zeugen gesucht

Kalkar (ots)

Zu einem Brand in einer Scheune auf einem aktuell unbewohnten Gehöft am Wüldersweg in Kehrum musste am Samstagabend (13. Februar 2021) die Feuerwehr ausrücken. Gegen kurz vor 22 Uhr hatte ein passierender LKW-Fahrer das Feuer bemerkt und die Rettungskräfte informiert. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere leerstehende Gebäude verhindern, die Scheune wurde durch das Feuer jedoch stark beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Kripo hat den Brandort anschließend beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Ein Brandsachverständiger wurde hinzugezogen. Da eine vorsätzliche Brandstiftung aktuell nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Kripo um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 02824 880. (cs)

