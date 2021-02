Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern, Wohnungseinbruch

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Am Freitag, 12.02.21, kam es in der Zeit von 16:15 bis 17:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Straße An der Niers. Bislang unbekannte Täter schlugen eine Scheibe einer Terrassentür ein. Ersten Angaben der Geschädigten zugolge, die sich zu Tatzeit im Obergeschoß aufhielt, wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Gedlern unter der Rufnummer 02831/1250.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell