Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Eisplatten lösen sich von LKW-Plane und beschädigen Mercedes

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Donnerstag (11. Februar 2021) zwischen 11 und 12:10 Uhr wurde eine auf der Lindenallee abgestellte Mercedes E-Klasse durch eine Eisplatte beschädigt, die mit aller Wahrscheinlichkeit von der Plane eines vorbeifahrenden LKW heruntergefallen ist. Die Heckscheibe des Mercedes ging zu Bruch, es entstanden Beulen im Kofferraumdeckel und das linke Rücklicht wurde beschädigt. Der unbekannte LKW-Fahrer setzte seinen Weg jedoch in Richtung Markt Linde fort. Zeugenhinweise bitte unter 02821 5040 an die Polizei Kleve. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell