Polizei Bochum

POL-BO: Pkw Brand in Holthausen

Herne (ots)

Am gestrigen 16. Februar, gegen 3.20 Uhr, brannte in Herne Holthausen ein Pkw. Das Auto stand im Bereich der Castroper Straße in Höhe Hausnummer 251. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte das Fahrzeug gelöscht werden. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Das Auto wurde zur Spurensicherung abgeschleppt. Das Kriminalkommissariat 11 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

