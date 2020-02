Polizei Bochum

POL-BO: Einbrecher flüchten von Wohnhaus in Herne-Horsthausen - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

An der Horsthauser Straße in Herne - in unmittelbarer Nähe zur Roonstraße - waren am 14. Februar Einbrecher unterwegs. Sie flüchteten nach ersten Feststellungen ohne Beute.

Gegen 21.40 Uhr hörten Anwohner in unmittelbarer Nachbarschaft zum betreffenden Haus das Klirren einer Scheibe. Sie wählten richtigerweise den Notruf der Polizei und unterrichteten die Beamten über ihre Feststellungen.

Diese begaben sich auf das Grundstück eines Wohnhauses und fanden im Gartenbereich eine abgerissene Außenleuchte vor. An der Tür entdeckten sie Hebelspuren. Auf dem Rasen lag ein Pflasterstein, Scherben und Splitter waren auf dem Boden verteilt. Die noch Unbekannten hatten versucht, die Scheibe eines Wohnzimmerfensters einzuschlagen, was ihnen jedoch misslang. Sie gaben ihr Vorhaben auf. Wohl über den Gartenbereich flüchteten sie über die rückwärtige Josefinenstraße.

Wer hat drei dunkel bekleidete Personen bemerkt?

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

