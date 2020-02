Polizei Bochum

POL-BO: Uhr von Jugendlichem (17) an der Bochumer Alleestraße erpresst - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

An der Haltestelle Jacob-Meyer-Straße in Bochum kam es am heutigen Sonntag gegen 00.30 Uhr zu einem Raubdelikt.

Ein 17-jähriger Bochumer und ein 16-jähriger Zeuge wurden an der Haltestelle von drei Unbekannten angesprochen. Am Straßenrand stehend wurde unter Androhung von Gewalt die Herausgabe einer Armbanduhr gefordert.

Anschließend flüchteten die südländisch wirkenden Tatbeteiligten mit der Beute in unbekannte Richtung, es gibt aber Angaben zu ihrem Aussehen: Einer der Beteiligten ist von dünner Statur, schwarzhaarig ungefähr 175 cm groß. Er war mit einer Jeans und Weste eines Sportartikelherstellers bekleidet. Mit ebenfalls einer solchen Weste, einer Kappe sowie weißen Sportschuhen war ein ungefähr 185 cm großer Beteiligter bekleidet. Der Dritte aus der Gruppe ist ungefähr 180 cm groß, schwarzhaarig und trug einen Vollbart.

Wer kann weitere Angaben machen? Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

