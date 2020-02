Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall - Kind gerät unter Auto und hat einen Schutzengel

Bochum-Günnigfeld (ots)

Gegen 11:40 Uhr kam es in Bochum-Günnigfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 6-jähriger Junge unter einen Pkw geriet. Der Junge lief anscheinend unachtsam auf die Straße. Die eingesetze Feuerwehr hob den Pkw mit Hilfe eines Lufkissens an, so dass das ansprechbare Kind darunter gerettet werden konnte. Nach ersten Untersuchungen kam es mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, wo es zur Beobachtung bleiben wird. Ein Schutzengel hatte offensichtlich seine Hand über den Jungen gehalten! (Sen)

