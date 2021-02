Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Weißer VW CC beschädigt

Emmerich (ots)

Am Donnerstag (11. Februar 2021) um kurz nach 16 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen weißen VW CC, der auf der Straße Großer Wall in Fahrtrichtung Steintor, kurz hinter der Einmündung zur Hohenzollernstraße, geparkt war. Im Vorbeifahren touchierte er offenbar den linken Außenspiegel des VW und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Hinweise daher bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (cs)

