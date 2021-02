Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau- Einbruch in Supermarkt/ Täter hebeln Glasschiebetür auf

Bedburg-Hau (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (12. Februar 2021) gegen 03.10 Uhr die Glasschiebetür eines Supermarktes an der Norbertstraße auf. Im Kassenbereich wurden die Einbrecher von der Alarmanlage verschreckt und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

