Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch-Kessel - Einbruch in Garage und Gartenhaus

Goch-Kessel (ots)

Zwischen Dienstag (09.02.2021) und Mittwoch (10.02.2021) kam es im Bereich Kessel gleich zu zwei Einbrüchen.

An der Kranenburger Straße verschafften sich unbekannte Täter zwischen 12:00 Uhr am Dienstag und 17:00 Uhr am Mittwoch Zugang zu einer Garage, aus der die Unbekannten mehrere Werkzeuge und Werkzeugmaschinen entwendeten. Ihre Beute transportierten sie nach ersten Erkenntnissen mit einem Schlitten zu einem nahegelegenen Parkplatz. Von dort aus flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Aus einem Gartenhaus am Hovscherweg entwendeten Diebe im Zeitraum von Dienstag 22:00 Uhr bis Mittwoch, 07:00 Uhr diverse Gartengeräte und flüchteten mit ihrer Beute.

Ob es sich in beiden Fällen um den oder die gleichen Täter handelt ist bislang unklar.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.

