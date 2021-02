Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Versuchter Diebstahl aus Kfz

Täter hebeln an Renault herum

Rheurdt (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag (11. Februar 2021), 17:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter einen Renault Master aufzuhebeln, der auf einer Zufahrt an der Kaplaneistraße abgestellt war. Zunächst beschädigten sie ein zur Straße Finmanshof gelegenes Metalltor, um auf das Grundstück zu gelangen. Dann machten die Täter sich am Schloss der Hecktür des Renaults zu schaffen. Sie schafften es jedoch nicht, das Fahrzeug zu öffnen und mussten ohne Beute flüchten. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell