Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Bei Rotlicht in die Kreuzung

Vier Verletzte

Ahaus (ots)

Vier Leichtverletzte und rund 10.000 Euro Schaden an den Fahrzeugen und einem Verkehrszeichen sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Montag in Ahaus. Ein 30-jähriger Krefelder befuhr gegen 21.35 Uhr die Fuistingstraße aus Richtung Adenauerring kommend in Richtung Hindenburgallee. An der Kreuzung Fuistingstraße / Bahnhofstraße missachtete der Autofahrer die rote Ampel und kollidierte mit dem Fahrzeug einer 21-jährigen Legdenerin, die die Heeker Straße aus Richtung Schumacherring kommend in Richtung Innenstadt befuhr. In dem Fahrzeug des Krefelders befanden sich zwei Mitfahrer, ein 37-jähriger Ahauser und ein 43-jähriger Ascheberger, so dass hier ein Verstoß gegen die Coronaschutzverordnung vorlag. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzten in Krankenhäuser.

