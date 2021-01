Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Zaun und Verkehrszeichen angefahren

Verursacher flüchtet

Vreden (ots)

Sachschaden von mehreren Hundert Euro hat ein Unbekannter in Vreden angerichtet. Der Fahrzeugführer fuhr gegen ein Verkehrszeichen an der Einmündung Up de Hacke / Overbergstraße und beschädigte dieses sowie einen angrenzenden Firmenzaun. An der Unfallstelle blieben einige zersplitterte Teile des Verursacherfahrzeuges zurück. Diese lassen den Schluss zu, dass es sich um ein weiß lackiertes Fahrzeug handelt. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, flüchtete der Unfallverursacher. Das Geschehen trug sich zwischen Freitag, 06.00 Uhr, und Samstag, 11.30 Uhr, zu. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

