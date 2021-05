Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210525.1 Burg: Unfall im Rauschzustand

Burg (ots)

Am Montagabend ist ein junger Mann in Burg von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, stand der Dithmarscher unter dem erheblichen Einfluss von Drogen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Gegen 20.20 Uhr war der Beschuldigte auf der Buchholzer Straße in Richtung Zentrum unterwegs. In Höhe der Hausnummer 8 kam er im dortigen Kurvenverlauf aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, überführ einen massiven Begrenzungspfosten und prallte schließlich gegen einen Baum. An dem Wagen des Verunfallten entstand erheblicher Sachschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte, dass ihr Gegenüber auffällig durcheinander und kaum orientiert war. Der 23-Jährige hielt sich teils nur mit Unterstützung auf den Beinen, ein Atemalkoholtest bei ihm verlief negativ. Auf Nachfrage räumte der Autofahrer ein, Marihuana konsumiert zu haben. Ein darauf durch ihn absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf THC und Amphetamine. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein des Beschuldigten und fertigen eine Strafanzeige. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Polizisten der 23-Jährigen in die Obhut seiner Mutter.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell