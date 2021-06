Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Hamm-Bockum (ots)

Am Samstag, 19. Juni, wurde ein 27-jähriger Motorradfahrer bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Gegen 12.40 Uhr befuhr der Kradfahrer mit seiner Honda die Barsener Straße in Richtung Norden, als er unweit der Einmündung Barkerfeld, ausgangs einer Linkskurve, stürzte. Der Mann aus Hamm wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro beziffert.(mw)

