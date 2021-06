Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall auf dem Bockumer Weg

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Samstagmorgen (19. Juni) kam es auf dem Bockumer Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 39-jährige Autofahrerin aus Hamm schwer verletzt wurde. Die Fordfahrerin war dort in Fahrtrichtung stadteinwärts unterwegs, als ein 71-jähriger Hyundaifahrer in Höhe Haus - Nummer 172 dazu ansetzte, von einer Parkbox aus in gleicher Fahrtrichtung in den fließenden Verkehr einzufahren. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Ford ins Schlingern und kollidierte mit einem, am Fahrbahnrand abgestellten Audi. Anschließend drehte sich der Fiesta um 180 Grad und blieb entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf der Fahrbahn stehen. Die Fordfahrerin wurde anschließend in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Der Fiesta und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Höhe des Gesamtsachschadens können noch keine genauen Angaben gemacht werden, er wird aber auf etwa 21000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr auf dem Bockumer Weg über angrenzende Straßenzüge umgeleitet werden.(es)

