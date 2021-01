Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - BAB5 - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zeugen gesucht!

Offenburg (ots)

Am Samstagmittag kam es gegen 12:45 Uhr auf der Bundesautobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Offenburg und Appenweier zu einem Verkehrsunfall, bei welchem die Fahrerin eines Ford Galaxy schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 26-jährige PKW-Lenkerin den mittleren Fahrstreifen der in diesem Bereich dreispurigen Autobahn in nördlicher Fahrtrichtung, als unvermittelt ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender LKW unmittelbar vor dem Ford ausscherte. Um einen Zusammenstoß mit dem LKW zu verhindern, wich die PKW-Fahrerin nach links aus und kollidierte hierbei mit der Betonleitwand. Am PKW entstand Totalschaden in geschätzter Höhe von 10 000 Euro. Die Schadenshöhe an der Betonleitwand ist gegenwärtig noch nicht bezifferbar. Der Fahrer des LKW setzte seine Fahrt auf der Autobahn weiterhin fort, ohne seiner Vorstellungs- bzw. Wartepflicht nachzukommen. Die mit der Aufnahme des Verkehrsunfalles betrauten Polizeibeamten des Verkehrsdienstes Offenburg bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 0781/21-4200. / BALG

