Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl-Kork - Gebäudebrand -Nachtragsmeldung-

Kehl-Kork (ots)

Hinsichtlich des Gebäudebrandes am Donnerstagabend gehen die Beamten des Polizeireviers Kehl nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass ein umgefallener Aschenbecher möglicherweise das Feuer entfacht und sich auf ein auf dem Balkon stehendes Sofa übertragen hat. Durch den an diesem Abend vorherrschenden Wind dürften sich die Flammen rasch auf das Gebälk ausgeweitet haben. Mittlerweile liegen die Schätzungen über den entstandenen Brandschaden bei 500.000 Euro. Es wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Ursprungsmeldung vom 22.01.2021, 3:16 Uhr

POL-OG: Kehl-Kork - Gebäudebrand

Kehl Am Donnerstagabend, um ca. 21:50 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Wohnungsbrand in einem größeren Gebäudekomplex in der Straße "Gute Hofstatt" gemeldet. Das Feuer brach, aus bislang unbekannter Ursache, auf einem Balkon aus und griff auf den Dachstuhl über. An dem Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von 250.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt. Einige Wohnungen in dem Gebäudekomplex sind unbewohnbar. Die Bewohner kamen teilweise in der Diakonie Kehl Kork und bei Angehörigen unter. Die restlichen Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

