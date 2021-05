Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Technischer Defekt in einer Heizungsanlage löst Brand aus

Haßloch (ots)

Am 22.05.2021 gegen Mittag entstand in einem Kellerraum eines Einfamilienhaus in der Wehlachsiedlung in Haßloch Brand. Auslöser war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt einer Heizungsanlage. Durch Alarmgebung installierter Rauch- und Brandmelder an der Decke konnte der Brand allerdings frühzeitig entdeckt und die Feuerwehr Haßloch verständigt werden. Glücklicherweise entstand kein Personenschaden, der Sachschaden wird auf 25000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell