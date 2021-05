Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW-Sicherstellungen im Rahmen von Verkehrskontrollen

Grünstadt (ots)

In den Abendstunden des Samstag, 22.05.2021, führte die Polizei im Stadtgebiet Grünstadt mit Schwerpunkt Industriegebiet verstärkte Verkehrskontrollen durch. Zwei PKW, deren Betriebserlaubnis aufgrund technischer Fahrzeugveränderungen erloschen war, wurden mittels eines angeforderten Abschleppdienstes sichergestellt, ein weiterer PKW wurde noch an der Kontrollstelle stillgelegt. Auch für diese Maßnahme waren technische Veränderungen mit einhergehender Erlöschung der Betriebserlaubnis der Grund. Gegen die jeweiligen Fahrer wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gegen einen weiteren, 21-jährigen, PKW- Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gemäß § 315 d Strafgesetzbuch -Verbotene Kraftfahrzeugrennen- eingeleitet, da er mit dem PKW durch einen Kreisverkehr driftete, obwohl Polizeibeamte sichtbar in unmittelbarer Nähe hierzu standen. Der Führerschein des 21-Jährigen wurde beschlagnahmt, sein Beifahrer durfte nach erfolgter Kontrolle die Weiterfahrt fortsetzen. Gegen drei weitere PKW- Fahrer wurden wegen Hausfriedensbruch beanzeigt, da diese unberechtigterweise auf einem Parkplatz eines Autohofs parkten obwohl eine deutliche Beschilderung angebracht ist, die dies untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell