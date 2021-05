Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am gestrigen Morgen gegen 11:00 Uhr suchte ein 60-jähriger Mann das Amtsgericht in Bad Dürkheim mit seinem PKW auf. Der Herr aus Freinsheim ist jedoch nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Stattdessen führte er eine laminierte Kopie seines Führerscheins mit. Die Kopie, als auch der Fahrzeugschlüssel seines PKW wurden präventiv sichergestellt. Der Fahrer musste sich, im Anschluss an die Kontrolle, der Gerichtsverhandlung stellen. Zusätzlich muss sich der 60 Jährige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

