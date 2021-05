Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessungen

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitagnachmittag wurden in der Straße Wasserhohl in Bad Dürkheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Im Zeitraum von einer halben Stunde kam es in der 30er-Zone zu insgesamt 13 Messungen. Alle Verkehrsteilnehmer hielten sich an die vorgegebene Geschwindigkeit, es kam zu keinerlei Beanstandungen.

