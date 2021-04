PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 53-Jährigem aus Bad Homburg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(pa)Die am 24.03.2021 veröffentlichte und am 26.03.2021 ergänzte Vermisstenfahndung nach einem 53-Jährigen aus Bad Homburg wird zurückgenommen. Der Vermisste wurde am 20.04.2021 in der Waldgemarkung bei Bad Homburg tot aufgefunden. Ein möglicher suizidaler Hintergrund kann nicht ausgeschlossen werden. Es liegen bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

