PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher hebeln Wohnungstür auf +++ Festnahme nach versuchtem Aufbruch von Zigarettenautomat +++ Diebe stehlen Sensoren aus BMWs

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher hebeln Wohnungstür auf,

Oberursel, An der Glöcknerwiese, 21.04.2021, 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr

(pa)Am Mittwochnachmittag kam es in Oberursel zu einem Wohnungseinbruch, bei dem die Täter Wertgegenstände in Höhe von rund 1.000 Euro erbeuteten. Die Tat ereignete sich zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "An der Glöcknerwiese". Die Einbrecher verschafften sich Zugang in das Treppenhaus des Mehrparteienhauses und begaben sich zu der Wohnung im ersten Obergeschoss. Die Wohnungstür hebelten die Täter gewaltsam auf, um anschließend mehrere Räume nach Wertsachen zu durchwühlen. Neben einem Laptop und Handys erbeuteten die Unbekannten auch eine Geldbörse samt Inhalt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Audi zerkratzt,

Königstein im Taunus, Bischof-Kindermann-Straße, 20.04.2021, 21.00 Uhr bis 21.04.2021, 14.20 Uhr

(pa)In Königstein verursachten Unbekannte einen hohen Sachschaden an einem geparkten Audi. Der schwarze A3 war zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag vor einem Mehrfamilienhaus in der Bischof-Kindermann-Straße geparkt, als jemand den Lack des Fahrzeugs beidseitig über die gesamte Fahrzeuglänge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Der verursachte Schaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266 - 0 entgegen.

3. Festnahme nach versuchtem Aufbruch von Zigarettenautomat, Steinbach, Bahnstraße, 22.04.2021, gg. 01.50 Uhr

(pa)In der Nacht zum Donnerstag versuchten in Steinbach zwei Männer, an den Inhalt eines Zigarettenautomaten zu gelangen. Gegen 01.50 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in der Bahnstraße ein Duo männlicher Täter dabei sei, einen Zigarettenautomaten mittels eines Winkelschleifers zu öffnen. Im Rahmen der Fahndung gelang es, einen 36-jährigen Frankfurter festzunehmen, der im Verdacht steht, die Tat mit einem Komplizen begangen zu haben. An den Inhalt des Automaten waren die Täter nicht gekommen, der von ihnen verursachte Schaden wird aber auf rund 500 Euro geschätzt.

4. Diebe stehlen Sensoren aus BMWs,

Bad Homburg, Seedamweg / Alte Weinstraße (Gonzenheim) / Exeterweg (Ober-Eschbach), 17.04.2021 bis 21.04.2021

(pa)In Bad Homburg waren in den vergangenen Tagen Autoteilediebe unterwegs. Am Dienstag und Mittwoch stellten insgesamt drei Fahrer von hochwertigen BMWs Fehlermeldungen ihrer Fahrzeuge fest. Es stellte sich jeweils heraus, dass jemand die in den Frontschürzen verbauten Radarsensoren der Assistenzsysteme entwendet hatte. Der Schaden beläuft sich jeweils auf etwa 500 Euro. Die Tatzeiträume erstrecken sich von Samstag- bis Mittwochabend. Geparkt waren die BMWs im Seedamweg, der Alten Weinstraße in Gonzenheim und dem Ober-Eschbacher Exeterweg. Die Polizeistation Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Kennzeichenschild gestohlen,

Usingen, Hattsteiner Allee, 20.04.2021, 13.00 Uhr bis 21.04.2021, 18.30 Uhr

(pa)In Usingen wurde von Dienstag auf Mittwoch ein Kennzeichenschild eines geparkten VW entwendet. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Dienstagmittag und Mittwochabend in der Hattsteiner Allee, wo der schwarze VW Polo gegenüber des alten Krankenhauses geparkt war. Unbekannte entfernten das hintere Schild mit dem amtlichen Kennzeichen "HG-SN 166" aus der Halterung und beschädigten dabei die Kennzeichenbeleuchtung. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell