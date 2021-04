PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Ertappte Autodiebe ergreifen die Flucht +++ Bei Kellereinbruch Werkzeug gestohlen +++ In Neubaugebiet Diesel abgezapft

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Ertappte Autodiebe ergreifen die Flucht, Neu-Anpach, Westerfeld, Usinger Straße, 21.04.2021, gg. 01.30 Uhr

(pa)In der Nacht zum Mittwoch versuchten Autodiebe in Neu-Anspach, einen Ford Ranger zu stehlen. Der Pickup stand zur Tatzeit im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Usinger Straße. Gegen 01.30 Uhr bemerkte die Besitzerin des Wagens im Hof den Schein von Taschenlampen. Beim Blick aus dem Fester nahm sie zwei Männer wahr, die auf den Vordersitzen ihres Autos saßen. Als die Täter bemerkten, dass sie ertappt wurden, ergriffen sie samt eines dritten Unbekannten, der augenscheinlich "Schmiere gestanden" hatte, die Flucht in Richtung Usingen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte nicht zum Ergreifen der Männer, die nach Angaben der Frau allesamt dunkel gekleidet waren. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Täter sich gewaltsam Zugang ins Fahrzeuginnere verschafft hatten. Der dabei angerichtete Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Bei Kellereinbruch Werkzeug gestohlen, Bad Homburg v. d. Höhe, Daimlerstraße, 20.04.2021, 17.30 Uhr bis 21.04.2021, 05.45 Uhr

(pa)In einem Mehrfamilienhaus in der Bad Homburger Daimlerstraße kam es von Dienstag auf Mittwoch zu einem Kellereinbruch. Wie am Mittwochmorgen festgestellt wurde, hatten Unbekannte die Seiteneingangstür des Hauses aufgehebelt und sich Zugang in drei Kellerräume verschafft. Aus einem der Räume stahlen die Täter einen grünen Ratschenkasten, eine Stichsäge der Marke Bosch sowie mehrere Zinnbecher. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Diesel abgezapft,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, Vilbeler Straße, 13.04.2021 bis 19.04.2021

(pa)Im Laufe der letzten Woche waren im Ober-Erlenbacher Neubaugebiet Kraftstoffdiebe am Werk. Wie am Dienstag zur Anzeige gebracht wurde, war es zwischen Dienstag, dem 13.04. und Montagmorgen zum Diebstahl von mehreren Hundert Litern Diesel aus zwei Baumaschinen gekommen. Eine gleichgelagerte Tat im Bereich dieser Örtlichkeit war bereits Ende März angezeigt worden. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im entsprechenden Neubaugebiet gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell