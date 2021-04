PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Verdacht des sexuellen Übergriffs nach Busfahrt - Polizei sucht Zeugen +++ Einbrecher machen Beute +++ Daihatsu überschlägt sich

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Verdacht des sexuellen Übergriffs nach Busfahrt - Polizei sucht Zeugen, Oberursel, Homburger Landstraße, 19.04.2021, 21.20 Uhr bis 22.00 Uhr

(pa)Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen Verdachts eines sexuellen Übergriffs am Montagabend in Oberursel. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 28 Jahre alte spätere Geschädigte in einem Bus der Linie 261 aus Richtung Königstein kommend in Fahrtrichtung Bad Homburg. Die Frau stieg - wie auch der mutmaßliche Täter - gegen 21.20 Uhr in Oberursel an der Haltestelle Homburger Landstraße aus. Im weiteren Verlauf soll der Mann in einem Gebüsch nahe der Haltestelle gegenüber der Frau sexuell übergriffig geworden sein. Beim Herantreten von Passanten entfernte sich der Mann in Richtung der Bahngleise. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei einen Tatverdächtigen im Alter von ebenfalls 28 Jahren festnehmen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet sowohl Fahrgäste der Busses der Linie 261 wie auch mögliche Zeugen des Geschehens an der Homburger Landstraße, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbrecher machen Beute,

Oberursel, Im Hopfengarten, 19.04.2021, 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr

(pa)Am Montag kam es in Oberursel zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Tat ereignete sich zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr in der Straße "Im Hopfengarten". Durch das Aufhebeln der Terrassentür gelangten die Täter in das Innere des Hauses, dessen Räumlichkeiten sie nach Wertgegenständen durchwühlten. Die Einbrecher stahlen unter anderem Bargeld und Schmuck. Der Wert des Diebesguts beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf mehrere Hundert Euro. Hinzu kommt ein Sachschaden von rund 1.000 Euro, der durch das gewaltsame Eindringen verursacht wurde. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Lampe auf Spielplatz beschädigt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Gluckensteinweg, 19.04.2021, gg. 19.30 Uhr

(pa)In Bad Homburg kam es auf dem Spielplatz im Gluckensteinweg am Montagabend zu einer Sachbeschädigung. Nach Zeugenangaben wurde eine Lampe des Spielplatzes gegen 19.30 Uhr aus einer Gruppe von fünf männlichen Jugendlichen heraus aus der Bodenverankerung gerissen oder getreten. Hierbei entstand ein Schaden von circa 150 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0.

4. Pkw überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen Usingen, Bundesstraße 275, Montag, 19.04.2021 gegen 08:50 Uhr

(mm) Eine 63-Jährige befuhr gestern gegen 08:50 Uhr mit ihrem Pkw die Bundesstraße 275 aus Richtung Merzhausen kommend in Richtung Usingen und verursachte einen Unfall. Aus bisher ungeklärter Ursache touchierte sie zunächst die rechte Schutzplanke, kam sodann nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach ihres Daihatsus liegen. Bei dem Überschlag verletzte sich die Fahrerin leicht, weshalb sie durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell