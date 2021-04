PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Aufbruchversuch an Postbriefkasten +++ 125er gestohlen +++ Elektroroller entwendet +++ Skoda prallt gegen Straßenlaterne

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Aufbruchversuch an Postbriefkasten,

Königstein im Taunus, Mammolshain, Kronthaler Straße, 17.04.2021, 15.00 Uhr bis 18.04.2021, 16.00 Uhr

(pa)Im Königsteiner Stadtteil Mammolshain versuchten Unbekannte am Wochenende, einen Briefkasten der Deutschen Post aufzubrechen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag in der Kronthaler Straße. Es gelang den Tätern zwar nicht, das Behältnis zu öffnen, jedoch verursachten sie an dem Kasten einen Schaden von schätzungsweise 500 Euro. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. 125er gestohlen,

Weilrod, Niederlauken, Ratsgasse, 03.04.2021 bis 16.04.2021, 14.00 Uhr

(pa)In Weilrod Niederlauken stahlen Diebe ein 125er-Leichtkraftrad. Der Diebstahl ereignete sich im Verlauf der beiden letzten Wochen, genauer zwischen Samstag, dem 03. April und vergangenem Freitag. Das schwarzorange Modell "125 SM" des Herstellers "MZ" stand zur Tatzeit auf einem frei zugänglichen Hof in der Ratsgasse. Zuletzt trug das gestohlene Leichtkraftrad, dessen Wert sich auf rund 1.000 Euro beläuft, Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen "HG-K 2497". Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Elektroroller entwendet,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorfer Straße, 16.04.2021, 18.00 Uhr bis 17.04.2021, 10.30 Uhr

(pa)Einen Elektroroller des Herstellers "MUZ" stahlen Unbekannte von Freitag auf Samstag in Kirdorf. Der E-Roller war in der Kirdorfer Straße auf im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses abgestellt und die Batterie zum Laden ausgebaut. Zwischen Samstag, 18.00 Uhr und Sonntag, 10.30 Uhr gelang es Dieben, den grauen Roller mit dem Versicherungskennzeichen "499 BNE" unbemerkt zu entwenden. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Skoda prallt gegen Straßenlaterne,

Weilrod, Riedelbach, Talaue 18.04.2021, gg. 15.25 Uhr

(pa)Am Sonntagnachmittag wurde ein Autofahrer bei einem Alleinunfall in Weilrod Riedelbach verletzt. Der 59-Jährige befuhr mit seinem Skoda die Straße "Talaue" aus Richtung Langstraße kommend in Fahrtrichtung Camberger Weg, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Octavia des Mannes kollidierte daraufhin mit einer Straßenlaterne, wodurch sich der 59-Jährige Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur Behandlung in eine Klinik. Sein Auto war in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Der verursachte Sachschaden wir auf über 8.000 Euro geschätzt.

