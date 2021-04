PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Brand von Garage in Wehrheim +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Wehrheim, Hauptstraße

Montag, 19.04.2021, 22:30 Uhr

Am späten Montagabend kam es in Wehrheim zu einem Gebäudebrand. Das als Garage genutzte Gebäude, geriet aus derzeit noch ungeklärter Ursache in Brand. Die in der Garage abgestellten Fahrzeuge - Pkw und Motorrad - wurden durch das Feuer beschädigt bzw. zerstört. Durch die eingesetzten Feuerwehren aus Wehrheim, Neu-Anspach und Usingen konnte ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Gebäude verhindert werden. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Morgenstunden hin. Menschen kamen nicht zu Schaden. Ersten Einschätzungen zufolge, liegt der entstandene Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

