FW-E: Schwerer Unfall mit Motorroller - drei Personen verletzt

Essen-Freisenbruch, Märkische Straße/Rodenseelstraße, 08.06.2021, 23:48 Uhr (ots)

Kurz vor Mitternacht wurde die Feuerwehr Essen über den Notruf 112 zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorroller alarmiert. Beim Eintreffen stellte sich die Lage so dar, dass im Kreuzungsbereich ein Motorroller mit einem Pkw zusammengeprallt war. Bei dem Aufprall wurde der 38-jährige Rollerfahrer auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Umgehend leiteten die Rettungskräfte eine notfallmedizinische Versorgung des Patienten ein. Im Anschluss erfolgte der Transport des Verunfallten mit Notarztbegleitung in eine Klinik. Die Fahrerin sowie die Beifahrerin aus dem Pkw wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide wurden nach Sichtung durch den zweiten Notarzt ebenfalls in eine Klinik transportiert. Wie es zu dem Unfall kam, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Essen war mit drei Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeugen, dem leitenden Notarzt, einem Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie einem Führungsfahrzeug für rund eine Stunde im Einsatz. (CR)

