Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer

Hamm-Bockum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 19. Juni, wurde ein 52-jähriger Kradfahrer an der Kreuzung Hammer Straße / Stockumer Straße / Carl-Goerdeler-Straße leicht verletzt. Der Harley-Fahrer befuhr gegen 8.30 Uhr die Hammer Straße in Richtung Westen, als er im Kreuzungsbereich mit einem 22-jährigen Passat-Fahrer zusammenstieß, der die Stockumer Straße befuhr. Der Motorradfahrer kam zu Fall und wurde mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 4500 Euro geschätzt.(mw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell