Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Transporter aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen

Bad Iburg (ots)

An der Bielefelder Straße, zwischen der Straße "Janheck" und der Gerhart-Hauptmann-Straße, geriet in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen ein VW Crafter ins Visier unbekannter Täter. Diese beschädigten an dem weißen Transporter zwischen 17.30 Uhr (Montag) und 05.30 Uhr (Dienstag) eine Seitenscheibe und stahlen dem Fahrzeuginneren Werkzeuge. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05401/879500 bei der Polizei in Georgsmarienhütte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell