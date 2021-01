Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei verstärkt Präsenz an Ausflugszielen in Rhön und Vogelsberg

Osthessen - Ausgelastete Parkplätze, Zufahrtssperren, Missachtung von Parkverbotszonen, wildes Parken oder erhöhte Ansteckungsgefahr durch Menschenansammlungen: So stellte sich die Situation für die Polizei am Neujahrswochenende rund um die Wasserkuppe dar. Auch im Vogelsberg war am vergangenen Wochenende ein hohes Besucheraufkommen in den Wintersportgebieten Hoherodskopf und Herchenhainer Höhe zu verzeichnen.

Auch wenn sich das Besucheraufkommen in Rhön und Vogelsberg mit Beginn dieser Woche wieder etwas entspannt hat, erhöht die Polizei Osthessen mit Unterstützung der hessischen Bereitschaftspolizei zum morgigen Dreikönigstag die Präsenz in den hiesigen Wintersportregionen. Um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten und die freie Zufahrt für Rettungsfahrzeuge zu gewährleisten, legt die osthessische Polizei in den kommenden Tagen gemeinsam mit den Ordnungsbehörden ein ganz besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Verkehrsregeln und Corona-Beschränkungen. Dabei werden Verstöße kommunikativ begleitet und, wenn nötig, auch konsequent verfolgt.

Während in der Rhön die Zufahrten zur Wasserkuppe ab einer Parkplatzauslastung von 90 Prozent gesperrt werden, sind im Vogelsberg die Zufahrten und Parkplätze rund um den Hoherodskopf und der Herchenhainer Höhe bereits seit vergangener Woche bis mindestens Freitag (08.01.) tagsüber für den Besucherverkehr gesperrt.

Wintersportregionen meiden

Die Polizei appelliert daher vor dem Hintergrund der Erfahrungen am vergangenen Wochenende an alle, die die Rhön oder den Vogelsberg besuchen wollen:

- Orientieren Sie sich an den Verkehrsdurchsagen! - Parken Sie nur auf ausgewiesenen Flächen! - Halten die Rettungswege frei! - Vermeiden Sie Menschenansammlungen! - Halten Sie die Abstands- und Hygieneregeln ein!

Informieren Sie sich vor der Anreise auf Twitter

Um die Menschen über die aktuelle Verkehrslage in Rhön und Vogelsberg zu informieren und den Verkehr zu lenken, wird das Polizeipräsidium Osthessen am morgigen Mittwoch sowie am kommenden Wochenende tagesaktuell über den polizeilichen Twitter-Account @polizei_oh zur Lage vor Ort berichten. Nutzen Sie diese Gelegenheit!

