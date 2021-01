Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Einbruch in Apotheke

FuldaFulda (ots)

Reifen zerstochen

Gersfeld - Am Donnerstag (31.12.), zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr, zerstachen Unbekannte alle Reifen an einem grauen Opel Corsa. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz Wasserkuppe unterhalb des Kreisels abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Einbruch in Apotheke

Fulda - Am frühen Dienstagmorgen (05.01.), gegen 04:00 Uhr, hatten es Unbekannte auf eine Apotheke in der Bahnhofstraße abgesehen. Die Täter warfen ein Schaufenster ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Diese durchsuchten sie und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Kasseneinsätze sowie diverse Medikamente. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro.

