POL-OH: Unfall mit Personenschaden

Unfall auf der A 7 - 2 Personen verletzt

Knüllwald - Am Montag (04.01.), gegen 17:00 Uhr, kam es auf der A 7 Richtung Würzburg, zwischen den Anschlussstellen Homberg / Efze und Bad Hersfeld / West, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 69-jähriger Fahrer aus Baden-Württemberg kam mit seinem Sattelzug auf Grund eines technischen Defekts auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stillstand. Ein Nachfolgender Lkw (7,5 to.) bemerkte dies zu spät und fuhr auf den liegengebliebenen Sattelzug auf. Die beiden Fahrzeuginsassen (35 und 37 Jahre) aus Berlin wurden hierbei verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Baden-Württemberger wurde durch den Unfall nicht verletzt.

Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde über den rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

