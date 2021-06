Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw überschlägt sich auf der BAB7 bei Fulda - 4 Verletzte Insassen

Fulda (ots)

Petersberg - Am Montag (28.06.), gegen 9 Uhr, kam es auf der BAB7 in Richtung Norden, zwischen der Anschlussstelle Fulda-Mitte und der Anschlussstelle Fulda-Nord, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Gliederzug. Der 19-jährige Pkw-Fahrer aus dem Raum Herford befuhr den linken der beiden Fahrstreifen. Als er auf gleicher Höhe mit einem Gliederzug war, welcher sich auf dem rechten Fahrstreifen befand, zog der Pkw-Fahrer aus unbekannten Gründen nach rechts und touchierte den Lkw sowie dessen Anhänger. Nach dem Zusammenstoß führte der 19-Jährige eine Gegenlenkbewegung durch, kam hierbei mit dem Pkw ins Schleudern, überschlug sich und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Das Fahrzeug kam auf den beiden Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer sowie die drei weiteren Insassen konnten sich aus eigenen Kräften aus dem stark beschädigten Pkw befreien. Die vier verletzten Personen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Schaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war für circa 90 Minuten voll gesperrt. Der nachfolgende Verkehr wurde an der Anschlussstelle Fulda-Mitte von der Autobahn abgeleitet.

Polizeiautobahnstation Petersberg

