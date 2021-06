Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf A7

Fulda (ots)

Petersberg - Am Montagmorgen (28.06.) kam es gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A7, zwischen den AS Fulda/Mitte und AS Fulda/Nord, Fahrtrichtung Nord.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn vorübergehend voll gesperrt werden. Der Verkehr wird an der AS Fulda/Mitte abgeleitet. Eine lange Dauer der Sperrung ist nicht zu erwarten.

Nähere Infos folgen.

