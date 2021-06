Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Neuenstein (ots)

Neuenstein - Am 27.06.2021 um 13:24 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und erheblichem Sachschaden auf der Eisenbergstraße (Kreisstraße 34) zwischen dem Eisenberg und Willingshain. Ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus Mainz war mit einem neuwertigen Pkw Porsche Taycan in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wo sich der Pkw sodann überschlagen hat. Der Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt und nach Erstversorgung mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 180.000 Euro. Nach Angaben beider Fahrzeuginsassen wäre ihnen im Kurvenbereich ein Motorrad entgegengekommen, welches die Kurve geschnitten und den Pkw somit zum Ausweichen gezwungen habe. Dieses Krad entfernte sich demnach unerlaubt von der Unfallstelle. Evtl. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

