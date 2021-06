Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Verkehrsunfälle mit Unfallflucht am Wochenende in Rotenburg a.d.Fulda und Bebra

Rotenburg a.d.Fulda / Bebra (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht, zw. Freitag, 25.06.21, 21:15 Uhr - Samstag, 26.06.21, 12:30 Uhr, Rotenburg a.d.Fulda, Beethovenstraße ggü. Hausnummer 42

Zu oben genanntem Zeitraum hatte ein 38-jähriger Rotenburger seinen PKW am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Das Fahrzeug wurde im Tatzeitraum an der Fahrertür beschädigt. Als unfallverursachendes Fahrzeug kommt aufgrund der Spurenlage ein Fahrrad in Betracht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden: 500,-EUR Hinweise an die Pst. Rotenburg a.d.Fulda, 06623/9370

__________________________________________________________________

Verkehrsunfall mit Flucht, Samstag, 26.06.21, 11:00 Uhr, Bebra, Gottlieb-Daimler-Straße, Parkplatz Herkules Einkaufsmarkt

57-jähriger Bebraner parkte sein PKW auf dem Parkplatz des Herkules Einkaufsmarkt. Als er nach dem Einkaufen zurück zum Fahrzeug kam, wurde er durch einen Passanten darauf aufmerksam gemacht, dass sein Fahrzeug durch einen einparkenden PKW beschädigt wurde. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen braunen Mazda Geländewagen gehandelt haben. Das Fahrzeug soll von einem ca. jährigen Mann mit grauen Haaren gefahren worden sein. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden ca. 350,-EUR Hinweise an die Pst. Rotenburg a.d.Fulda, 06623/9370.

Lotz, PHK , PST Rotenburg

Veröffentlicht: Braun, PHK - Führungs- und Lagedienst PP OH

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell