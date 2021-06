Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Heringen - Verkehrsunfallflucht, Unterlassene Hilfeleistung

Am 25.06.2021 gegen 18:45 Uhr befuhr eine 12jährige Fahrradfahrerin die Badstraße aus Richtung Freibad in Richtung Heringen. Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeugführer (männlich) fuhr mit seinem roten PKW in gleicher Richtung. Offensichtlich durch die Nutzung eines Mobiltelefons abgelenkt, übersah der Fahrer das Mädchen auf ihrem Fahrrad und fuhr an deren Hinterreifen, so dass diese stürzte und sich dabei Schürfwunden an Armen und Beinen zuzog. Anschließend flüchtete der unbekannte Fahrzeugführer ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, bzw. erste Hilfe zu leisten. Am Rad entstand Sachschaden in Höhe von 150 EUR. Das Mädchen erlitt zusätzlich einen Schock und wurde anschließend von der Mutter abgeholt und betreut. Der Fahrzeugführer konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/ 932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Philippsthal - Verkehrsunfallflucht

Am 25.06.2021 gegen 14:00 Uhr beschädigte ein hellblauer Kleinwagen ein parkendes Fahrzeug eines 43jährigen in der Mühlstraße. Die vordere Stoßstange des parkenden Fahrzeugs wurde linksseitig verkratzt und brach in diesem Bereich. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000,- EUR. Anschließend verließ der Verursacher die Örtlichkeit ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/ 932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

gefertigt:

POK Mertelmeyer, Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell